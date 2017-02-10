Castillo büyük silah
Teknik direktör Ersun Yanal, takımın genel durumu ve bazı oyuncuların bireysel performansları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Fabian Castillo için övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli hoca, "İlk yarıyı Castillo'dan fazla yararlanamadan kapattık. Ancak ben onun takıma büyük katkı yapacağına inanıyordum. Meksika'dan çok cazip bir teklif geldi ama kabul etmedik. Belki ilk yarıdaki performansına bakarak bu teklif değerlendirilebilirdi. Fakat ben onun yapacaklarının farkındaydım. Ve o da artık bunun karşılığını vermeye başladı. Hem bu sezon hem de önümüzdeki yıllarda Castillo, Trabzonspor'un ön alanda en büyük hücum silahı olacak. Şu andaki hali bile aslında gerçek kalitesinin yarısı değil" diye konuştu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Castillo büyük silah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.