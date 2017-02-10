 Castillo büyük silah – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Castillo büyük silah

    Castillo büyük silah

    Teknik direktör , takımın genel durumu ve bazı oyuncuların bireysel performansları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    Ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen için övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli hoca, "İlk yarıyı Castillo'dan fazla yararlanamadan kapattık. Ancak ben onun takıma büyük katkı yapacağına inanıyordum. Meksika'dan çok cazip bir teklif geldi ama kabul etmedik. Belki ilk yarıdaki performansına bakarak bu teklif değerlendirilebilirdi. Fakat ben onun yapacaklarının farkındaydım. Ve o da artık bunun karşılığını vermeye başladı. Hem bu sezon hem de önümüzdeki yıllarda Castillo, Trabzonspor'un ön alanda en büyük hücum silahı olacak. Şu andaki hali bile aslında gerçek kalitesinin yarısı değil" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo büyük silah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.