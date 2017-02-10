Borsa şampiyonu
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG, İlgiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye kulüplerinin borsadaki performansını inceledi.
2016'da en çok yükselen Trabzon, Beşiktaş ve G.Saray oldu. Trabzonspor yüzde 123.6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo-mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadın etkili olduğu düşünülüyor. Ardından Beşiktaş geliyor. Siyah-beyazlıların hisseleri yüzde 85.2 artış gösterdi. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray da üçüncü basamakta kendisine yer buldu. Fenerbahçe'nin hisseleri ise sadece yüzde 4.8 arttı ve rakiplerinin gerisinde kaldı. Türk kulüplerinin hisselerindeki artış yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Süper Lig'in değerinin arttığını da işaret ediyor. Avrupa'nın önde gelen takımlarından Manchester United'ın hisseleri ise yüzde 20 oranında değer yitirdi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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