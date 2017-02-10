 Borsa şampiyonu – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Borsa şampiyonu

    Borsa şampiyonu

    Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG, İlgiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye kulüplerinin borsadaki performansını inceledi.

    2016'da en çok yükselen Trabzon, Beşiktaş ve G.Saray oldu. yüzde 123.6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo-mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadın etkili olduğu düşünülüyor. Ardından Beşiktaş geliyor. Siyah-beyazlıların hisseleri yüzde 85.2 artış gösterdi. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray da üçüncü basamakta kendisine yer buldu. Fenerbahçe'nin hisseleri ise sadece yüzde 4.8 arttı ve rakiplerinin gerisinde kaldı. Türk kulüplerinin hisselerindeki artış yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Süper Lig'in değerinin arttığını da işaret ediyor. Avrupa'nın önde gelen takımlarından Manchester United'ın hisseleri ise yüzde 20 oranında değer yitirdi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:32
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