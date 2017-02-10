''Bize gel Mehmet''
Burak Yılmaz, bordo-mavililerin kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici’ye, “Çin’de oynamak istersen kulübüm Beijing Guoan’a gel” teklifi yapmış.
Karadeniz ekibinin kadro dışı bıraktığı ve Çin'e göndermek istediği Mehmet Ekici'ye sürpriz çağrı geldi. Futbol yaşantısını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz'ın, Mehmet'in Çin'e gitmeyi düşünmesi halinde kendi kulüplerine gelmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.
YÖNETİM KABUL EDER
Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.
YÖNETİM KABUL EDER
Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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