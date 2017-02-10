 ''Bize gel Mehmet'' – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
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    ''Bize gel Mehmet''

    ''Bize gel Mehmet''

    , bordo-mavililerin kadro dışı bıraktığı ’ye, “Çin’de oynamak istersen kulübüm ’a gel” teklifi yapmış.

    Karadeniz ekibinin kadro dışı bıraktığı ve Çin'e göndermek istediği Mehmet Ekici'ye sürpriz çağrı geldi. Futbol yaşantısını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren 'un eski golcüsü Burak Yılmaz'ın, Mehmet'in Çin'e gitmeyi düşünmesi halinde kendi kulüplerine gelmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

    YÖNETİM KABUL EDER
    Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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