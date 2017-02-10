Biletler 70 TL!
Bordo-mavili ekibin yarın karşılaşacağı Osmanlıspor'un yönetiminden taraftara şok haber... Bir süredir bilet fiyatlarını 11 TL'den satışa çıkaran başkent ekibi, Trabzonspor mücadelesi öncesi misafir bilet fiyatlarını tam 70 TL'ye çıkardı. Osmanlıspor'un bu kararı sonrası bordo-mavili taraftarlar, "Bu resmen soygun. Bu kadar zam olur mu? Fırsatçılık yapılıyor" diyerek isyan etti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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