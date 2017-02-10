 Biletler 70 TL! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Biletler 70 TL!

    Biletler 70 TL!
    Bordo-mavili ekibin yarın karşılaşacağı Osmanlıspor'un yönetiminden taraftara şok haber... Bir süredir bilet fiyatlarını 11 TL'den satışa çıkaran başkent ekibi, Trabzonspor mücadelesi öncesi misafir bilet fiyatlarını tam 70 TL'ye çıkardı. 'un bu kararı sonrası bordo-mavili taraftarlar, "Bu resmen soygun. Bu kadar zam olur mu? Fırsatçılık yapılıyor" diyerek isyan etti.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler 70 TL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.