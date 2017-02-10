 Alper Ulusoy düdük çalacak – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Alper Ulusoy düdük çalacak" /> Alper Ulusoy düdük çalacak" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    düdük çalacak

    Alper Ulusoy düdük çalacak
    Süper Lig 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor'un Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi Ulusoy ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik yapacak.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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