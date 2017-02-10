Alper Ulusoy düdük çalacak
Süper Lig 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor'un Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi Ulusoy ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik yapacak.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Alper Ulusoy düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.