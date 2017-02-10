Alper Ulusoy düdük çalacak

Süper Lig 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor'un Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi Ulusoy ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik yapacak.