49 yıllığına kiralık

Gaziantepspor maçıyla kapılarını açan Medical Park Arena, 49 yıllığına kiralanacak. Yeni stadının devir işlemlerini sezon sonuna kadar halledecek olan bordo-mavililer, 2017-18 sezonunda sorun yaşamak istemiyor. Akyazı'yı 49 yıllığına kiralayacak olan kulüp, aylık 1 milyon TL'yi bulan maliyetin de 200-300 bin TL'lik kısmından sorumlu olacak.