 49 yıllığına kiralık – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    49 yıllığına kiralık

    49 yıllığına kiralık
    Gaziantepspor maçıyla kapılarını açan Medical Park Arena, 49 yıllığına kiralanacak. Yeni stadının devir işlemlerini sezon sonuna kadar halledecek olan bordo-mavililer, 2017-18 sezonunda sorun yaşamak istemiyor. Akyazı'yı 49 yıllığına kiralayacak olan kulüp, aylık 1 milyon TL'yi bulan maliyetin de 200-300 bin TL'lik kısmından sorumlu olacak.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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