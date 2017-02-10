49 yıllığına kiralık
Gaziantepspor maçıyla kapılarını açan Medical Park Arena, 49 yıllığına kiralanacak. Yeni stadının devir işlemlerini sezon sonuna kadar halledecek olan bordo-mavililer, 2017-18 sezonunda sorun yaşamak istemiyor. Akyazı'yı 49 yıllığına kiralayacak olan kulüp, aylık 1 milyon TL'yi bulan maliyetin de 200-300 bin TL'lik kısmından sorumlu olacak.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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