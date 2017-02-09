 Yükseliş dönemi – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Yükseliş dönemi

    Yükseliş dönemi

    Asbaşkan Çubukçu: Ligi iyi bir yerde bitirmek ve taraftarımızı kötü başladığımız sezonda bir nebze mutlu etmek istiyoruz.

    Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Süper Lig'i iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi. Sezonun ikinci bölümüne yeni transferlerin de katkısıyla iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çubukçu, "Sahada mücadele eden, taraftara keyif veren bir takım oluşturma gayreti içindeyiz. Bunun adımlarını da attık. Osmanlıspor maçıyla da iyi sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Çubukçu, Trabzonspor olarak ligde kendilerine yakışır bir yerde bulunmadıklarını aktararak şöyle devam etti: "Ligi iyi bir yerde bitirmek ve taraftarımızı kötü başladığımız sezonda bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Osmanlıspor ligin dikkat çeken takımlarından biri. Rakibimizi, camiamızı yakından tanıyan Mustafa Reşit Akçay gibi çok önemli bir isim çalıştırıyor. Artık yükseliş dönemine geçtik."
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:47
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