 Tercihi gündüz maçı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Tercihi gündüz maçı

    Tercihi gündüz maçı

    taraftarı, yeni stadın dolabilmesi için iç sahada gündüz maçları istiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Aralık'ta resmi açılışını yaptığı, geçtiğimiz hafta da ilk maçın oynandığı (Gaziantepspor) Medical Park Arena ile birlikte yepyeni bir kimliğe büründü. Uzun zamandır Avni Aker'de düşük bir seyirci ortalaması ile karşılaşmalarını oynayan bordo-mavililer, Medical Park'taki ilk maçta seyirci rekoru kırmış, o eski efsane günlerinden kesitler sunmuştu... Statta ilk maçın olması, karşılaşmanın saat 16.00'da oynanması ve bitiş düdüğünün ardından taraftarın evine kolay dönebilmesi nedeniyle taraftar tribünlere koşmuş ve 22 bin 654 taraftar ile sezon rekoru kırılmıştı. Taraftarlar, "Trabzon ilçelerinden ve çevre illerden maça gelmek isteyenlerin geri döneabilmesi için iç sahada 16.00 maçları bize daha uygun. Geç saatteki karşılaşmalardan sonra eve dönmek zor olduğu için insanlar tribüne gitmiyor. Yeni stadımız için buna özellikle dikkat edilmeli" dediler.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:38
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