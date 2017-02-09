Sınırdakilere uyarı

Teknik heyet, Osmanlıspor maçı öncesi oyunculardan kart konusunda dikkatli davranmalarını istedi. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan ve ceza sınırında yer alan Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye'un Osmanlıspor maçı öncesinde teknik heyet tarafından özel olarak uyarıldığı kaydedildi.