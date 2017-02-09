 Sınırdakilere uyarı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Sınırdakilere uyarı

    Sınırdakilere uyarı
    Teknik heyet, Osmanlıspor maçı öncesi oyunculardan kart konusunda dikkatli davranmalarını istedi. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan ve ceza sınırında yer alan Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye'un Osmanlıspor maçı öncesinde teknik heyet tarafından özel olarak uyarıldığı kaydedildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
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