 Polislere ziyaret – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Polislere ziyaret

    Polislere ziyaret
    Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal'dan polislere sürpriz ziyaret. İkili dün gece Trabzon'da polis kontrol noktasını ziyaret ederek yiyecek ve içecek ikram etti. Çubukçu ve Yanal ile polisler arasında sıcak bir sohbet gerçekleştirilirken, bol bol fotoğraf çektirdiler.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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