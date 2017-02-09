 Müthiş olmuş – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Müthiş olmuş

    Müthiş olmuş
    Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden , 'nın muhteşem olduğunu söyledi. 31 yaşındaki Cezayirli savunmacı, "Her şey düşünülmüş. Yapım aşamasını öğrendim ve hayranlığım daha da arttı. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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