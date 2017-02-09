 Kendini hazırla Rodallega – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kendini hazırla

    Kendini hazırla Rodallega
    G.Antep maçında oyuna sonradan dahil olan ve bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan , Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor. 'ın, idmanlarda hırslı çalışan 31 yaşındaki forvete "Kendini maça hazırla" dediği belirtildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:48
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