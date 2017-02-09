İmha planı hazır
Ersun Yanal, oyuncularına, “Maçın kilit noktası orta alan. Bu bölgede takım olarak hakimiyet kurarak amacımıza ulaşabiliriz. Son haftalarda kazanma hırsımızla sonuca gitmeliyiz” dedi.
SERİ DEVAM EDECEK
Osmanlıspor'un etkili isimleri olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: "Bu oyunculara yönelik gerekli tedbirleri aldık. Bu nedenle Osmanlıspor'un etkili ayaklarını kilitleyip oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeliyiz. Biz de son haftalardaki kazanma hırsımızı bu maçta da ortaya koyarak sonuca gidebiliriz." Son 3 haftada alınan galibiyetlere bir yenisini eklemek istediklerini belirten Yanal, "Yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Osmanlıspor da galibiyet serisine ekleyeceğimiz takımlardan biri olacak" dedi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:37
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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