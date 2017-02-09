 İmha planı hazır – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    İmha planı hazır

    İmha planı hazır

    , oyuncularına, “Maçın kilit noktası orta alan. Bu bölgede takım olarak hakimiyet kurarak amacımıza ulaşabiliriz. Son haftalarda kazanma hırsımızla sonuca gitmeliyiz” dedi.

    Bordo-mavili takım, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçından zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu karşılaşma öncesi futbolcularına uyarılarda bulunurken galibiyetin şifrelerini de verdi. Rakiplerinin artılarını ve eksilerini çok iyi analiz ettiklerini ifade eden , "Maçın kilit noktası orta alan. Bu bölgede takım olarak hakimiyet kurarak amacımıza ulaşabiliriz. Bu nedenle orta alanı kalabalık tutup topa daha fazla sahip olmalıyız. Bunu yaptığımız sürece her şey istediğimiz gibi gelişir" ifadelerini kullandı.

    SERİ DEVAM EDECEK
    'un etkili isimleri olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: "Bu oyunculara yönelik gerekli tedbirleri aldık. Bu nedenle Osmanlıspor'un etkili ayaklarını kilitleyip oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeliyiz. Biz de son haftalardaki kazanma hırsımızı bu maçta da ortaya koyarak sonuca gidebiliriz." Son 3 haftada alınan galibiyetlere bir yenisini eklemek istediklerini belirten Yanal, "Yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Osmanlıspor da galibiyet serisine ekleyeceğimiz takımlardan biri olacak" dedi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:37
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