Hata itirafı

Fırtına ile ön protokol imzaladıktan sonra Empoli'ye giden El Kaddouri, yaptığının bir hata olduğunu söyledi. İtalya basınına konuşan Faslı orta saha, "Afrika Kupası'ndayken bir ön sözleşme yaptık. Ancak herhangi önemi olmayan bir imzaydı. Bu konuda hata yaptım'' ifadesini kullandı.