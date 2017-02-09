 Hata itirafı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Hata itirafı

    Hata itirafı
    Fırtına ile ön protokol imzaladıktan sonra Empoli'ye giden El Kaddouri, yaptığının bir hata olduğunu söyledi. İtalya basınına konuşan Faslı orta saha, "Afrika Kupası'ndayken bir ön sözleşme yaptık. Ancak herhangi önemi olmayan bir imzaydı. Bu konuda hata yaptım'' ifadesini kullandı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:45
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