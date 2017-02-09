 Hakan’dan bir hamle daha – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Hakan’dan bir hamle daha

    Hakan’dan bir hamle daha

    'a imza atıp para aldıktan sonra gelmeyen ve 4 ay futboldan men cezası alan harekete geçti.

    Ajansspor'un haberine göre yıldız futbolcu, daha önce doping kullandığı belirtilen Alman sürat patencisi Claudia Pechstein'in avukatı ile anlaşma sağladı. Doping testinden geçemeyen Pechstein, 2 yıllık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı. Daha sonra Dr. Thilo Pachmann, CAS tarafından verilen kararın bozulmasına yardımcı olmuştu. Thilo Pachmann şimdi de 'na destek verecek.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:37
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