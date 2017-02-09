 Güneş yapmıştı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Güneş yapmıştı

    Güneş yapmıştı

    , ’u yenerse ligde 5 yıl sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

    Süper Lig'in ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenen ve üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, 'u da devirmesi halinde ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak. , en son 2011-12'de (Şenol Güneş dönemi) 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, sırasıyla 17. haftada Orduspor'u 4-1, Manisaspor'u 2-1, İstanbul BB'yi 2-0 ve Samsunspor'u 4-0 yenmişti. Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı gösteremedi. Trabzonspor, Osmanlıspor'u mağlup etmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez bu başarıyı yakalayacak. Üçüncü kez takımın başına getirilen Ersun Yanal ile en fazla üst üste 3 galibiyet alınmıştı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:43
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