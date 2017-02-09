 Castillo oynar – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Castillo oynar

    Castillo oynar
    G.Antepspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Castillo, Medical Park Arena'da yapılan antrenmanda ayağını yere vurması sonucu çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kolombiyalı oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından takip edilirken, takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun herhangi bir sıkıntısının bulanmadığı öğrenildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:44
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