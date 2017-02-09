 Bir yıldız doğuyor – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bir yıldız doğuyor

    Bir yıldız doğuyor

    'da çalışkanlığı ile alkış alıyor...

    Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11'in değişmez ismi olan Yusuf, performansının üzerine koymak için yoğun mesai yapıyor. Bir anda parlayıp kaybolan yıldızlardan olmak istemeyen 20 yaşındaki orta saha, idman sonralarında ekstra çalışmalar yaparak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Yusuf'un gerek fizik kondisyonunu gerekse şutlardaki etkinliğini artırmak için çalıştığı, Ersun Yanal'ın da genç oyuncu ile özel ilgilendiği öğrenildi. Yusuf'un çalışmalarına bir diğer oyuncu Abdülkadir'in de eşlik ettiği gözlemlendi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:28
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