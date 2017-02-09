Bero geri dönüyor
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
- ''Oynayacak kupa bulamazsın!''
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 Şekip Mosturoğlu.ORMAN SÜT KUPASI DEDI DIYE ELESTIRIYORSUN PEKI KENDI BASKANIN AZIZ ZAMANINDA BIR TENEKE KUPASI DEYINCE NEDEN ELESTIRMEDIN
- ''Kjaer elime vurdu''
Toplam 1
Yorum
AKDENIZLİ izleyıcı olarak ızledım bır galatasaray tarafdarı olarak yazıyorum en az fener oyuncusu 3 mac ceza verılmesı lazım bız tv lerde ailemızle !
- Riekerink savaşı!
Toplam 1
Yorum
Yetti Gari Bruma bencilin teki kes gitsin aklı başına gelir belki ayrıca Rodrigues daha iyi oyuncu .
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