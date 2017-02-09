 Bero geri dönüyor – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Bero geri dönüyor

    Bero geri dönüyor
    Devre arası kamp döneminde sağ dizinden ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başlayan orta saha oyuncusu 'nun hırsı dikkat çekiyor. Slovak yıldızın durumunun iyi olduğu ve Osmanlıspor maçında forma giymek istediği belirtildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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