Neşeli antrenman
Karadeniz ekibi, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Özellikle Olcay Şahan'ın tüm takım arkadaşlarına neşe getirmesi dikkatlerden kaçmadı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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