Neşeli antrenman

Karadeniz ekibi, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Özellikle Olcay Şahan'ın tüm takım arkadaşlarına neşe getirmesi dikkatlerden kaçmadı.