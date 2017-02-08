 Neşat Soylu son yolculuğa uğurlandı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    son yolculuğa uğurlandı

    Neşat Soylu son yolculuğa uğurlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün vefat eden amcası (82) dün toprağa verildi. Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri, Süleyman Soylu'nun yanı sıra Neşat Soylu'nun çocukları Sadık, Mehmet ve İsmail Soylu kabul etti.

    Törene, Soylu'nun yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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