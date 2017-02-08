Neşat Soylu son yolculuğa uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün vefat eden amcası Neşat Soylu (82) dün toprağa verildi. Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri, Süleyman Soylu'nun yanı sıra Neşat Soylu'nun çocukları Sadık, Mehmet ve İsmail Soylu kabul etti.
Törene, Soylu'nun yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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