 Hugo forma bekliyor – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hugo forma bekliyor

    Hugo forma bekliyor

    Trabzonspor formasını ilk kez Gaziantep maçınının ikinci yarısında giyen Hugo , Osmanlı sınavına ilk 11’de çıkmak istiyor

    Bordo-mavili takımın ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantepspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan , 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

    N'Doye ile sıkı bir forma rekabetine giren 31 yaşındaki Rodallega'nın performansının Yanal'ı memnun ettiği, yapacağı son değerlendirmenin ardından kararını vereceği belirtildi. Ersun Yanal'ın özellikle iç sahadaki bazı maçlarda N'Doye ve Rodallega'yı birlikte kullanarak çift forvet oynamayı planladığı da dile getiriliyor.

    İNGİLİZLERİ REDDETTİ
    İngiltere Championship Ligi ekibi Queens Park Rangers'ta Hugo Rodallega üzüntüsü... İngiliz basını, Rangers'ın ocak ayında transfer etmek istediği 31 yaşındaki Kolombiyalı forvetin Trabzonspor'u tercih ettiğini, bu kararla da Queens Park Rangers'ın hayallerini yıktığını yazdı.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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