Hugo forma bekliyor
Trabzonspor formasını ilk kez Gaziantep maçınının ikinci yarısında giyen Hugo Rodallega, Osmanlı sınavına ilk 11’de çıkmak istiyor
Bordo-mavili takımın ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantepspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Rodallega, 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.
N'Doye ile sıkı bir forma rekabetine giren 31 yaşındaki Rodallega'nın performansının Yanal'ı memnun ettiği, yapacağı son değerlendirmenin ardından kararını vereceği belirtildi. Ersun Yanal'ın özellikle iç sahadaki bazı maçlarda N'Doye ve Rodallega'yı birlikte kullanarak çift forvet oynamayı planladığı da dile getiriliyor.
İNGİLİZLERİ REDDETTİ
İngiltere Championship Ligi ekibi Queens Park Rangers'ta Hugo Rodallega üzüntüsü... İngiliz basını, Rangers'ın ocak ayında transfer etmek istediği 31 yaşındaki Kolombiyalı forvetin Trabzonspor'u tercih ettiğini, bu kararla da Queens Park Rangers'ın hayallerini yıktığını yazdı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Hugo forma bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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