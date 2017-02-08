 Hedef şampiyonluk – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hedef şampiyonluk

    Hedef şampiyonluk

    Yanal: Amacımız savaşan, yarışan ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım

    Teknik direktör , "Amacımız, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak" dedi.

    Tecrübeli hoca, "Hepimizin amacı, elbette özlenen, beklenen bir Trabzonspor'la beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak. Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50'nci yaşına girecek. Her şey daha güzel olacak. Başarı; takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, medyamız ve camiamızla kenetlenerek gelecek. Bunun bilincindeyiz. Eski olumsuzlukları bir anda silip atmak imkansız. Zaman gerek" diye konuştu.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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