Hedef şampiyonluk
Yanal: Amacımız savaşan, yarışan ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım
Teknik direktör Ersun Yanal, "Amacımız, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak" dedi.
Tecrübeli hoca, "Hepimizin amacı, elbette özlenen, beklenen bir Trabzonspor'la beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak. Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50'nci yaşına girecek. Her şey daha güzel olacak. Başarı; takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, medyamız ve camiamızla kenetlenerek gelecek. Bunun bilincindeyiz. Eski olumsuzlukları bir anda silip atmak imkansız. Zaman gerek" diye konuştu.
Tecrübeli hoca, "Hepimizin amacı, elbette özlenen, beklenen bir Trabzonspor'la beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak. Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50'nci yaşına girecek. Her şey daha güzel olacak. Başarı; takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, medyamız ve camiamızla kenetlenerek gelecek. Bunun bilincindeyiz. Eski olumsuzlukları bir anda silip atmak imkansız. Zaman gerek" diye konuştu.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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