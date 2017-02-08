 Hakan’dan yeni atak – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hakan’dan yeni atak

    Hakan’dan yeni atak
    Trabzonspor'a imza attıktan sonra gelmekten vazgeçen ama aldığı 200 bin euro'yu geri ödemediği için futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu'ndan yeni hamle... Leverkusen ile idmanlara çıkan genç yıldızın Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde cezayı iptal ettirmeye çalışacağı belirtildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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