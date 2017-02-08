Hakan’dan yeni atak

Trabzonspor'a imza attıktan sonra gelmekten vazgeçen ama aldığı 200 bin euro'yu geri ödemediği için futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu'ndan yeni hamle... Leverkusen ile idmanlara çıkan genç yıldızın Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde cezayı iptal ettirmeye çalışacağı belirtildi.