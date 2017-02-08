Hakan’dan yeni atak
Trabzonspor'a imza attıktan sonra gelmekten vazgeçen ama aldığı 200 bin euro'yu geri ödemediği için futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu'ndan yeni hamle... Leverkusen ile idmanlara çıkan genç yıldızın Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde cezayı iptal ettirmeye çalışacağı belirtildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 2
Yorum
Temple Tüm Türkiye gibi TFFde görmüştür hakemlerinin maçı nasıl katlettiğini aslında bir nevi kendilerini kurtaracaklar resmen sahada suç işlendi
- Zirveyi bırakmayız
Toplam 1
Yorum
eses Ankara'dan Haydi şimşekler gösterin kendinizi.Rakipleri ciddiye alırsanız bu ligde hiç bir takım sizi yenemez.Dualarım sizinle çünkü başka takım tutmam
- Marka değerini düşürmeyin!
Toplam 1
Yorum
Eren Fikret Orman , "Süt Kupası" diyerek marka değerini ayaklar altına aldı zaten...
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