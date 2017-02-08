Ekici’ye Çin baskısı

Bordo-mavili yönetim, Mehmet Ekici'yi Çin'e satmak için her yolu deniyor. Trabzonspor yönetiminin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 1 Ocak'tan önce görüşmesini Başkan Muharrem Usta'nın deyimiyle koz olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Ekici'ye FIFA'ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, "Sen kafana göre hareket edemezsin. Kurallara uyacaksın" dediği vurgulandı. Yönetimin Çin kulüpleriyle temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.