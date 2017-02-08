Ekici’ye Çin baskısı
Yönetim, yıldız oyuncuya “Kafana göre hareket edemezsin” mesajını verdi
Bordo-mavili yönetim, Mehmet Ekici'yi Çin'e satmak için her yolu deniyor. Trabzonspor yönetiminin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 1 Ocak'tan önce görüşmesini Başkan Muharrem Usta'nın deyimiyle koz olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Ekici'ye FIFA'ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, "Sen kafana göre hareket edemezsin. Kurallara uyacaksın" dediği vurgulandı. Yönetimin Çin kulüpleriyle temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Ekici’ye Çin baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.