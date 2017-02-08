Bitirim ikili
Son iki sezondur en sık skora katkı yapan isim olan Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan’ın gelişi ile iyice coştu
Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından ilk 11'de kendine yer bulan Yusuf Yazıcı bu şansı iyi değerlendirdi. Forma giydiği kupa ve lig maçlarında 4 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen 19 yaşındaki orta saha, Olcay'ın gelişi ile birlikte daha etkili bir oyun ortaya koymaya başladı. Yusuf, şu anki Süper Lig oyuncuları arasında son iki sezonda en sık gol katkısı yapan isim de oldu.
Genç yaşına rağmen oyun zekası, son vuruşları ve öz güven olarak olgun bir tavır sergileyen Yazıcı, "Olcay abi ile birlikte oynamak da bana güç veriyor" diye konuştu. 5 maçta 3 asist yapan Olcay da doğru bir karar verip Trabzonspor'a geldiğini belirtirken, "Burada aile ortamı ve aidiyet duygusu var. Futbolu bu forma altında bırakacağım" ifadesini kullandı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:33
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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