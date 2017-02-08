 Bitirim ikili – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    Son iki sezondur en sık skora katkı yapan isim olan , ’ın gelişi ile iyice coştu

    Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından ilk 11'de kendine yer bulan bu şansı iyi değerlendirdi. Forma giydiği kupa ve lig maçlarında 4 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen 19 yaşındaki orta saha, Olcay'ın gelişi ile birlikte daha etkili bir oyun ortaya koymaya başladı. Yusuf, şu anki Süper Lig oyuncuları arasında son iki sezonda en sık gol katkısı yapan isim de oldu.

    Genç yaşına rağmen oyun zekası, son vuruşları ve öz güven olarak olgun bir tavır sergileyen Yazıcı, "Olcay abi ile birlikte oynamak da bana güç veriyor" diye konuştu. 5 maçta 3 asist yapan Olcay da doğru bir karar verip Trabzonspor'a geldiğini belirtirken, "Burada aile ortamı ve aidiyet duygusu var. Futbolu bu forma altında bırakacağım" ifadesini kullandı.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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