300 milyon lira!
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) devrederek 300 milyon liralık gelir elde edecek yönetim, Kartal’dan da 100 milyon dolar bekliyor
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, 30 Kasım 2016 tarihli altı aylık ara dönem özet finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Rapora göre, şirketin 145 milyon lira kısa vadeli yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilerek, "Şirket, kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için yaklaşık ilave 133 milyon lira nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir" denildi.
DEVİRDEN NAKİT GELECEK
Şirketin söz konusu ilave nakit ihtiyacını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni devrederek karşılamayı planladığı vurgulanan raporda, şu bilgilere yer verildi: "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır.
FİNANSAL TABLO BAZ ALINDI
Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir gelir beklenmektedir. Şirket açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini öngörmektedir."
EPDK KARARI ONAYLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Trabzonspor Sportif'in sahip olduğu yüzde 48 oranında Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret payının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği'ne satışını uygun buldu. Şirket bunu dün KAP'a bildirirken, yönetim 29.12.2016 tarihinde böyle bir karar almıştı.
DEVİRDEN NAKİT GELECEK
Şirketin söz konusu ilave nakit ihtiyacını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni devrederek karşılamayı planladığı vurgulanan raporda, şu bilgilere yer verildi: "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır.
FİNANSAL TABLO BAZ ALINDI
Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir gelir beklenmektedir. Şirket açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini öngörmektedir."
EPDK KARARI ONAYLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Trabzonspor Sportif'in sahip olduğu yüzde 48 oranında Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret payının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği'ne satışını uygun buldu. Şirket bunu dün KAP'a bildirirken, yönetim 29.12.2016 tarihinde böyle bir karar almıştı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
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Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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