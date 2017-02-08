TrabzonsporSportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, 30 Kasım 2016 tarihli altı aylık ara dönem özet finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yayımladı. Rapora göre, şirketinvadeli yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilerek, "Şirket, kısa vadeliharicindeki kısa vadeli ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için yaklaşık ilavenakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir" denildi.Şirketin söz konusu ilave nakit ihtiyacını ise'ni devrederek karşılamayı planladığı vurgulanan raporda, şu bilgilere yer verildi: "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır.Ayrıca İstanbulkapsamında 100 milyon dolarlık bir gelirbeklenmektedir. Şirket açıklamalarına veplanlarına istinadentablolarınıişletmenin sürekliliği ilkesini baz alarakhazırlamıştır. Bu çerçevede, şirket finansaltablolarını oluştururken varlıklarınınçevrilebileceğinive yükümlülüklerini normal iş akışı içerisindekarşılayabileceğini öngörmektedir."Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Trabzonspor Sportif'in sahip olduğu yüzde 48 oranında Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret payının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği'ne satışını uygun buldu. Şirket bunu dün KAP'a bildirirken, yönetim 29.12.2016 tarihinde böyle bir karar almıştı.