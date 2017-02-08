 1 TL borcumuz yok – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    1 TL borcumuz yok

    1 TL borcumuz yok
    Trabzonspor MP Başkanı Abiş Hopikoğlu, ödemelerde hiçbir sorunları olmadığını belirtti, "Büyük kulüpler de dahil sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz" ifadesini kullandı. Hopikoğlu, bir ara 2 ay ödeme gecikmesi yaptıklarını da vurguladı.

    ADALET BEKLİYORUZ
    Yeşilgiresun maçının ardından hakemlerin yönetim şekli konusunda duydukları rahatsızlığı federasyona bildirdiklerini kaydeden Başkan Hopikoğlu, şöyle konuştu: "Hakemlerin hatalarını söyledik. Hakkaniyetli karar bekliyoruz. Hakemler adil olsun."
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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