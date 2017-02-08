1 TL borcumuz yok
Trabzonspor MP Başkanı Abiş Hopikoğlu, ödemelerde hiçbir sorunları olmadığını belirtti, "Büyük kulüpler de dahil sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz" ifadesini kullandı. Hopikoğlu, bir ara 2 ay ödeme gecikmesi yaptıklarını da vurguladı.
ADALET BEKLİYORUZ
Yeşilgiresun maçının ardından hakemlerin yönetim şekli konusunda duydukları rahatsızlığı federasyona bildirdiklerini kaydeden Başkan Hopikoğlu, şöyle konuştu: "Hakemlerin hatalarını söyledik. Hakkaniyetli karar bekliyoruz. Hakemler adil olsun."
ADALET BEKLİYORUZ
Yeşilgiresun maçının ardından hakemlerin yönetim şekli konusunda duydukları rahatsızlığı federasyona bildirdiklerini kaydeden Başkan Hopikoğlu, şöyle konuştu: "Hakemlerin hatalarını söyledik. Hakkaniyetli karar bekliyoruz. Hakemler adil olsun."
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
1 TL borcumuz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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