1 TL borcumuz yok

Trabzonspor MP Başkanı Abiş Hopikoğlu, ödemelerde hiçbir sorunları olmadığını belirtti, "Büyük kulüpler de dahil sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz" ifadesini kullandı. Hopikoğlu, bir ara 2 ay ödeme gecikmesi yaptıklarını da vurguladı.



ADALET BEKLİYORUZ

Yeşilgiresun maçının ardından hakemlerin yönetim şekli konusunda duydukları rahatsızlığı federasyona bildirdiklerini kaydeden Başkan Hopikoğlu, şöyle konuştu: "Hakemlerin hatalarını söyledik. Hakkaniyetli karar bekliyoruz. Hakemler adil olsun."