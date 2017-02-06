 Tutkulu bir şehir – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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HEPSİ
    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Tutkulu bir şehir

    Tutkulu bir şehir
    Yeniden 'a dönen Carl Medjani, doğru bir karar aldığını söyledi. Trabzon şehrinin, insanlarının ve kentteki futbol tutkusunun kendisini çok etkilediğini ifade eden Cezayirli futbolcu, "Trabzonspor bir yaşam şekli. Bunu burada yaşadığınız sürece tüm benliğinizde hissediyorsunuz. Dileğim burada kalıcı olmak ve büyük başarılar yaşamak" dedi.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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