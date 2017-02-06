 Sakatlardan güzel haber – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sakatlardan güzel haber

    Sakatlardan güzel haber

    Ziraat Türkiye Kupası için lige verilen bir haftalık ara 'un sakat oyuncularına yaradı.

    Genç Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ameliyat olan ve tedavisi tamamlandıktan sonra takımla çalışmalara başlayan verilen arada hem kondisyon eksiklerini giderdi hem de büyük ölçüde hazır duruma geldi. Cuma günkü antrenmanda sakatlanan 'nun da durumunun ciddi olmadığı ve takımla çalışabileceği kaydedildi. Sadece genç kaleci 'ın sahalara dönmesinin biraz zaman alacağı belirtildi.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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