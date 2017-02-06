 Onur çekinmiyor – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Onur çekinmiyor

    Onur çekinmiyor
    kaptanı Onur Kıvrak, bu hafta deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Üç maçlık bir kazanma serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. güçlü bir rakip, ancak hiçbir çekincemiz yok. Bundan sonra rakipler bizden korksun" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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