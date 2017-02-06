 Karşıyaka maçına çıkmayız! – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Karşıyaka maçına çıkmayız!

    Karşıyaka maçına çıkmayız!

    Bordo-mavili kulüp, potada 81-80 kaybedilen Yeşil Giresun maçındaki hakem hatalarına sert tepki gösterdi, “Gerekli cezalar verilmezse Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacağız” dedi.

    , 'nin 17. haftasında deplasmanda uzatmada 81-80 kaybettiği Yeşilgiresun Belediye maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bu talihsiz maç ile ilgili olarak hakem kurulu ve disiplin kurulu tarafından gerekli değerlendirme ve ceza verilmez ise önümüzdeki hafta oynayacağımız Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacağımızı ilan ediyoruz" denildi. Karşılaşmanın son periyodunda canlı yayında tüm Türkiye'nin izlediği talihsiz hakem kararları ile basketbolun katledildiği vurgulanan bildiride, TFB Başkanı Hidayet Türkoğlu göreve davet edilirken, "Basketbolda bir kısım insanların figüranı olmayacağız" ifadelerine yer verildi.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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