İzin sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 11 Şubat'ta Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi.
RAKİBİ EZBERLİYOR
Süper Lig'in 2. yarısına etkili bir performansla başlayan Trabzonspor'da gözler Osmanlıspor'a çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal oyuncularına başkent ekibini adeta ezberletiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin artılarını eksilerini futbolcularıyla paylaşırken, kontratak tehdidine karşı uyardı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
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