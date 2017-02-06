 İzin sona erdi – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    İzin sona erdi

    İzin sona erdi

    Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 11 Şubat'ta Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yeniden toplanacak olan bordo-mavililer, saat 19.00'da yapacağı tek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

    RAKİBİ EZBERLİYOR
    Süper Lig'in 2. yarısına etkili bir performansla başlayan 'da gözler Osmanlıspor'a çevrildi. Teknik direktör oyuncularına başkent ekibini adeta ezberletiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin artılarını eksilerini futbolcularıyla paylaşırken, kontratak tehdidine karşı uyardı.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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