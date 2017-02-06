Futbolumu konuşun
Genç yıldızın, çevresine, “Trabzonspor hayallerimin takımı. Burada sadece futbolumla konuşulmak istiyorum. Yönetim zamanı gelince zaten gerekeni yapar” dediği ifade edildi.
MENAJERLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Öte yandan Yusuf'un müthiş performansı, Avrupalı menajerlerin iştahını kabarttı. Her 72.5 dakikada bir skora katkı yapan 20 yaşındaki oyuncunun kapısını, Alman menajer Franceso di Frisco'nun Türkiye'deki işlerini koşturan Hıdır Özen'in çaldığı bildirildi. Oxlade, Lallana, Feghouli gibi yıldızların kendi şirketlerine bağlı olduğunu anlatan Özen'in Yusuf Yazıcı'nın yurt dışındaki transfer haklarını almak için babası ile bir görüşme yapıp, teklifte bulunduğu kaydedildi.
?2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Yusuf Yazıcı'nın menajerlerin teklifi konusunda henüz karar vermediği gelen haberler arasında. Bordo-mavili camianın yeni yıldız adayının Trabzonspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
Futbolumu konuşun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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