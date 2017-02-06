 Futbolumu konuşun – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Futbolumu konuşun

    Futbolumu konuşun

    Genç yıldızın, çevresine, “ hayallerimin takımı. Burada sadece futbolumla konuşulmak istiyorum. Yönetim zamanı gelince zaten gerekeni yapar” dediği ifade edildi.

    'da bu sezon lig ve kupada forma giydiği 8 maçta 4 gol 6 asist üreterek dikkatleri çeken , son günlerde artan "Maaşına zam yapılacak, Beşirli'de ev alınacak, tapu verilecek" haberlerine tepki gösterdi. Bordo-mavili futbolcunun, yakın çevresine, "Ben futbolumla konuşulmak istiyorum. Trabzonspor hayallerimin kulübü. Ben zaten hayalimi yaşıyorum. Performansım ile anılmak tek amacım. Trabzonspor zamanı geldiğinde zaten gerekeni yapacaktır" diyerek, dert yandığı ifade edildi.

    MENAJERLER PEŞİNE DÜŞTÜ
    Öte yandan Yusuf'un müthiş performansı, Avrupalı menajerlerin iştahını kabarttı. Her 72.5 dakikada bir skora katkı yapan 20 yaşındaki oyuncunun kapısını, Alman menajer Franceso di Frisco'nun Türkiye'deki işlerini koşturan Hıdır Özen'in çaldığı bildirildi. Oxlade, Lallana, Feghouli gibi yıldızların kendi şirketlerine bağlı olduğunu anlatan Özen'in Yusuf Yazıcı'nın yurt dışındaki transfer haklarını almak için babası ile bir görüşme yapıp, teklifte bulunduğu kaydedildi.

    ?2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
    Yusuf Yazıcı'nın menajerlerin teklifi konusunda henüz karar vermediği gelen haberler arasında. Bordo-mavili camianın yeni yıldız adayının Trabzonspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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