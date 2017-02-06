 Ekici tedbiri – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Ekici tedbiri

    Ekici tedbiri

    Bordo-mavililer, sözleşmeleri seneye bitecek olan Okay, ve genç Abdülkadir ile şimdiden masaya oturacak.

    yönetimi, Mehmet Ekici'de yaşadığı krizi bir daha yaşamamak için kolları sıvadı. Bordomavililer, gelecek sezon sözleşmelerinin son yılını yaşayacak olan Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Abdülkadir Ömür ile şimdiden sözleşme yenileme kararı aldı. Okay ve Abdülkadir'e 5 yıllık, 'a ise 3+1 yıllık sözleşme önerilmesi plan dahilinde... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaleci Estaban Alvarado'nun kontratının da 1+1 yıllık uzatılması düşünülüyor.

    PERFORMANSA GÖRE
    Sözleşmeleri gelecek sezon bitecek olan Durica, Carl Medjani, Ndoye, Uğur, Mustafa Akbaş, Zeki ve Joao Pereira'ya ise gelecek yıl gösterecekleri performansa göre yeni sözleşmeler teklif edilecek.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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