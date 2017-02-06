Ekici tedbiri
Bordo-mavililer, sözleşmeleri seneye bitecek olan Okay, Yusuf Erdoğan ve genç Abdülkadir ile şimdiden masaya oturacak.
PERFORMANSA GÖRE
Sözleşmeleri gelecek sezon bitecek olan Durica, Carl Medjani, Ndoye, Uğur, Mustafa Akbaş, Zeki ve Joao Pereira'ya ise gelecek yıl gösterecekleri performansa göre yeni sözleşmeler teklif edilecek.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
Ekici tedbiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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