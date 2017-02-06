Caceres ortada kaldı
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
POYRAZ Çebi misin çelebimisin düne kadar hakemler harikaydı ne oldu futbolcun kafa atacak sahada kalacak alıştınız hakemlerin desteğine olmayınca
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Yenilmeyen takim yoktur ! HER MACINDA SAIBEYE , REZILLIGE . HAZIMSIZLIGA BASVURARAK KAZANAN TAKIM VARDIR !
- Fırsatı iyi kullandık
Toplam 1
Yorum
REAL bence ikisi de kirmizi idi, futboldan cok iki takimda hakeme baski altina almaya calisti, özellikle BJK, hakem ben yemem dedi tek kirmizi no
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