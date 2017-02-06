 Caceres ortada kaldı – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Caceres ortada kaldı

    Caceres ortada kaldı
    'un istediği yüksek ücret nedeniyle vazgeçtiği , 'la da anlaşamadı. Geçtiğimiz gün Milano'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Uruguaylı stoperle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldızın, Southampton ve Sunderland ile görüşmek için İngiltere'ye gittiği bildirildi.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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