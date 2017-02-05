Antrenmanlar Medical Park’ta
Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahaların karla kaplı olması nedeniyle çalışmalarını Medical Park Arena'da gerçekleştiriyor. Stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle bordomavililerin burada antrenman yaptığı, aynı zamanda stadın özelliklerinin de bir kez daha test edildiği kaydedildi. Dün de yeni statta çalışan bordomavili futbolcular bugün izin yapıyor.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Antrenmanlar Medical Park’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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