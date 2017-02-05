 Antrenmanlar Medical Park’ta – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Antrenmanlar Medical Park’ta

    Antrenmanlar Medical Park’ta
    Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren , Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahaların karla kaplı olması nedeniyle çalışmalarını Medical Park Arena'da gerçekleştiriyor. Stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle bordomavililerin burada antrenman yaptığı, aynı zamanda stadın özelliklerinin de bir kez daha test edildiği kaydedildi. Dün de yeni statta çalışan bordomavili futbolcular bugün izin yapıyor.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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