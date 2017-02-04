Trabzonspor'a kötü haber
Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşaçcak olan Trabzonspor'da yapılan son antrenmanda Kolombiyalı oyuncu Castillo antrenmanı tamamlayamadı.
Bordo-mavililerin 3 Şubat Cuma akşamı Medical Park Arena'da basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada 24 yaşındaki oyuncunun antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi bir sakatlığının olmadığı, ayağını yere vurması sonucu ağırı hisetmesi üzerine , riske edilmediği belirtildi.
Castillo, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
Castillo, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 4
Yorum
utanmazlar fenerein yüz karası..böyle transfer olur mu..adam küfür etti..ama fenerde.
- Şenlendirici
Toplam 6
Yorum
birakin birakin ufak enisteyi tutmayin :)
- Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı
Toplam 21
Yorum
ozi azizden tırssaydı fiko fenerin furbolcularını beleşe alırdı.q7 bi gitti geldi pişman oldu.bidaha giderse biliyor başına gelecekleri
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