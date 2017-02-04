 Trabzonspor'a kötü haber – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'a kötü haber

    Trabzonspor'a kötü haber

    Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşaçcak olan Trabzonspor'da yapılan son antrenmanda Kolombiyalı oyuncu Castillo antrenmanı tamamlayamadı.

    Bordo-mavililerin 3 Şubat Cuma akşamı Medical Park Arena'da basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada 24 yaşındaki oyuncunun antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi bir sakatlığının olmadığı, ayağını yere vurması sonucu ağırı hisetmesi üzerine , riske edilmediği belirtildi.

    Castillo, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:30
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