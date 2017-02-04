Suk’ta tek suçlu Porto
Fırtına 'nın gönderdiği Suk'un Bastia'ya transferinin gerçekleşmemesinin sebebi ortaya çıktı! Bastia Başkanı Geronimi "Ne yazık ki iki dakikalık sürede Porto bu transferi onaylayamadı. Trabzonspor evrakları hazırladı, Suk da imzayı attı ancak anlaşma 2 dakika ile geçersiz oldu'' dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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