 Suk’ta tek suçlu Porto – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Suk’ta tek suçlu Porto

    Suk’ta tek suçlu Porto
    Fırtına 'nın gönderdiği Suk'un Bastia'ya transferinin gerçekleşmemesinin sebebi ortaya çıktı! Bastia Başkanı Geronimi "Ne yazık ki iki dakikalık sürede Porto bu transferi onaylayamadı. Trabzonspor evrakları hazırladı, Suk da imzayı attı ancak anlaşma 2 dakika ile geçersiz oldu'' dedi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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