Suk’ta tek suçlu Porto

Fırtına 'nın gönderdiği Suk'un Bastia'ya transferinin gerçekleşmemesinin sebebi ortaya çıktı! Bastia Başkanı Geronimi "Ne yazık ki iki dakikalık sürede Porto bu transferi onaylayamadı. Trabzonspor evrakları hazırladı, Suk da imzayı attı ancak anlaşma 2 dakika ile geçersiz oldu'' dedi.