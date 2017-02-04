Şampiyon olacağız

Genel sekreter Meriç, “50’nci yılda mevcut takıma katkı yapacak kaliteli oyuncuları takviye ederek şampiyonluğa oynayacağız. UEFA kriterlerini de gözetiyoruz” dedi.

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Gençağa Meriç, kulübün 50'nci yılı olan gelecek sene şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Meriç, "İlk yarıda iyi bir takım oluşturduk ancak gençti ve tam oturmamıştı. Son transferlerin hepsi katkı sağlamaya başladı. İkinci yarıda daha iyi mücadele ederek daha iyi sonuçlar alacağız. 50'nci yılda mevcut takıma katkı yapacak kaliteli oyuncuları takviye ederek şampiyonluğa oynayacağız. Tüm bunları yaparken UEFA kriterlerini de gözeterek yolumuza devam edeceğiz. Oyuncular toplam maliyeti 20 milyon euro'nun altında. UEFA kriterlerine bire bir uyuyoruz. Hatta biraz da altındayız diyebiliriz" dedi.



İYİ TEKLİF GELİRSE MP ÇEKİLİR

Taraftara çağrıda bulunan Meriç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Medical Park Arena'nın ilk maçında takım 12'nci adamın desteğini hissederek havaya girdi. Bunun devam etmesini istiyoruz. Onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." Meriç, stat sporsoru Medical Park ile ilgili de "Daha üst rakamlarda kulübe teklif durumunda Medical Park sponsorluk hakkını devredebilir. Anlaşma böyle" ifadesini kullandı.