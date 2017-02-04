İstikrar abidesi Durica
Sezon başında transfer edilirken yaşının ilerlemiş olması nedeniyle eleştirilen Durica, bordo mavili takımın en istikrarlı ismi oldu. Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, 23 maçta 1951 dakika görev yaptı. Takımda en çok süre alan isimlerin başında yer alan Durica, performansıyla da beğeni aldı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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