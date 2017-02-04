 İstikrar abidesi Durica – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    İstikrar abidesi

    İstikrar abidesi Durica
    Sezon başında transfer edilirken yaşının ilerlemiş olması nedeniyle eleştirilen , bordo mavili takımın en istikrarlı ismi oldu. Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, 23 maçta 1951 dakika görev yaptı. Takımda en çok süre alan isimlerin başında yer alan Durica, performansıyla da beğeni aldı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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