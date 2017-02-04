Güzellikler kesilmesin
Bordo-mavili kulüpten, Gaziantepspor maçının ardından verilen seyirci cezası ile ilgili tepki geldi.
Açıklama şöyle: "Trabzonspor'umuz Medical Park Arena'daki ilk maçında seyircisiyle müthiş bir bütünleşmeye imza atmıştır. Karar vericiler olarak bizlerin görev ve sorumluluğu terör, şiddet ve küfür gibi kabul edilemez davranışlar dışında her şeye rağmen seyirciyle statların birbirine kavuşmalarını teşvik edici yönde olmalıdır. Yeni stadıyla moral yükseltmeye çalışan bir kulübün taraftarıyla yakaladığı yeni atmosferi kesintiye uğratmanın futbol dünyası ile ilişkisi olan hiç kimseye fayda sağlamayacağı ortadadır."
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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