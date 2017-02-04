Güzellikler kesilmesin

Bordo-mavili kulüpten, Gaziantepspor maçının ardından verilen seyirci cezası ile ilgili tepki geldi.

Açıklama şöyle: "Trabzonspor'umuz Medical Park Arena'daki ilk maçında seyircisiyle müthiş bir bütünleşmeye imza atmıştır. Karar vericiler olarak bizlerin görev ve sorumluluğu terör, şiddet ve küfür gibi kabul edilemez davranışlar dışında her şeye rağmen seyirciyle statların birbirine kavuşmalarını teşvik edici yönde olmalıdır. Yeni stadıyla moral yükseltmeye çalışan bir kulübün taraftarıyla yakaladığı yeni atmosferi kesintiye uğratmanın futbol dünyası ile ilişkisi olan hiç kimseye fayda sağlamayacağı ortadadır."