Gümüşdağ’a cevap verildi

Trabzonspor, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Kasımpaşa maçında attıkları golle ilgili yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

Resmi siteden şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşa ile oynadığımız maçta kalecimiz Onur'un kurtardığı tartışmalı pozisyon için Trabzonspor olarak bizler de, 'Kasımpaşa'nın golü verilmedi' diye üzülmüştük! Ta ki piero'da topun tamamının çizgiyi geçmediğinin tespitine kadar. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı, pieroda '3 cm gol olmayan' bu pozisyonu örnek göstererek 'gol' demiş, devamında şaşırtıcı bir şekilde video hakemliği savunmuştur. Pieroda gol olmayan bir pozisyonun video hakemlik sisteminde nasıl gol olacak? Teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir!"