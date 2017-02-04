Çalhanoğlu gerçekleri
FIFA tarafından Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futbol oynamama cezasının CAS tarafından onanmasının ardından o dönemin Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.
Şakar şunları söyledi: "O dönemde 3 genç oyuncu tespit ettik. Salih Uçan, Okay Yokuşlu ve Hakan Çalhanoğlu. Abdullah Ercan ve Ersun Yanal, TFF'de görev yapıyordu. Onlardan da referans aldık. Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu ve menajeri Bektaş Demirtaş'la anlaştık. 5 yıllık sözleşme imzaladık ve önden 100 bin euro Hüseyin Çalhanoğlu'na 100 bin euro da Bektaş'a verdik. Parayı alıp gittiler; sonra yaptığımız akite uymadılar. Oyuncu takımımıza gelmedi. 'Parayı iade edin' dedik ama vermediler. Sonra dava açtık. Geçen yıl FIFA'da davayı kazandık, şimdi de CAS onadı. Bizden aldıkları parayı geri vermeleri için bekledik ama oyuncunun ne babası ne de menajeri bu parayı vermedi. Şimdi Trabzonspor, 'Milli Takım'ın oyuncusuna ceza aldırdı' diyorlar. Bunu söylemek bize yapılmış bir haksızlık. Sorumluluk TFF'dedir. Federasyonun devreye girip, bu işi çözmesi gerekirdi. Onları suçlu buluyorum."
BİZ İNSAFLI DAVRANDIK
Her şeye rağmen insaflı davrandıklarını belirten Şakar, "Ortaya çıkan karar daha da ağır olabilirdi. Sözleşmede, anlaşmayı bozanın 1 milyon euro ceza ödemesi maddesi vardı. Biz üstüne gitseydik. Şimdi ayrıca 1 milyon euro ödemek zorunda kalacaklardı. Özellikle menajeri Bektaş Demirtaş son derece yanlış davranışlarda bulundu. 'Biz sizinle sözleşme yaptık ama bir sorun çıktı, oyuncu Almanya'da kalmak istiyor. Alın bu da sizden aldığımız 200 bin euro' deseydi olay kapanırdı. 'İade edin' dedik. Etmediler" diye konuştu. Yönetici Nevzat Aydın da konu ile ilgili şunları söyledi: "Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu'. Ben ona milli olamazsın demedim ki. Hakan Çalhanoğlu'nun milli futbolcu olması zerre umrumda değil."
ELiMiZ HEP HAVADA KALDI
Trabzonspor, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, FIFA'nın verdiği ve CAS'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) da onayladığı ceza ile ilgili resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz ile Hakan Çalhanoğlu arasında 2013 yılından bu yana devam eden dava dün itibariyle sonuçlanmıştır. Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100 bin euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır. Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir."
BABAM 'iMZALA' DEMiŞTi
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Express gazetesine verdiği röportajda, futboldan men cezası almasına sebep olan 2011'deki olayın nasıl yaşandığını anlattı. Hakan, "17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim" dedi. Babasının kendisine Türkiye'ye transfer olmak isteyip istemediğini sormadığını ve bu görüşmeden de söz etmediğini anlatan milli futbolcu, "Babam, bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi. Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Babama güvendim. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak." Hakan, İnstagram'dan da, "O dönem kulübümün benimle sözleşme uzatma opsiyonu vardı ve bu kullanılmazsa sözleşme geçerli olacaktı. Maalesef bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler. Altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum" dedi. FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, Hakan'ın cezasını onadı.
BİZ İNSAFLI DAVRANDIK
Her şeye rağmen insaflı davrandıklarını belirten Şakar, "Ortaya çıkan karar daha da ağır olabilirdi. Sözleşmede, anlaşmayı bozanın 1 milyon euro ceza ödemesi maddesi vardı. Biz üstüne gitseydik. Şimdi ayrıca 1 milyon euro ödemek zorunda kalacaklardı. Özellikle menajeri Bektaş Demirtaş son derece yanlış davranışlarda bulundu. 'Biz sizinle sözleşme yaptık ama bir sorun çıktı, oyuncu Almanya'da kalmak istiyor. Alın bu da sizden aldığımız 200 bin euro' deseydi olay kapanırdı. 'İade edin' dedik. Etmediler" diye konuştu. Yönetici Nevzat Aydın da konu ile ilgili şunları söyledi: "Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu'. Ben ona milli olamazsın demedim ki. Hakan Çalhanoğlu'nun milli futbolcu olması zerre umrumda değil."
ELiMiZ HEP HAVADA KALDI
Trabzonspor, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, FIFA'nın verdiği ve CAS'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) da onayladığı ceza ile ilgili resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz ile Hakan Çalhanoğlu arasında 2013 yılından bu yana devam eden dava dün itibariyle sonuçlanmıştır. Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100 bin euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır. Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir."
BABAM 'iMZALA' DEMiŞTi
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Express gazetesine verdiği röportajda, futboldan men cezası almasına sebep olan 2011'deki olayın nasıl yaşandığını anlattı. Hakan, "17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim" dedi. Babasının kendisine Türkiye'ye transfer olmak isteyip istemediğini sormadığını ve bu görüşmeden de söz etmediğini anlatan milli futbolcu, "Babam, bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi. Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Babama güvendim. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak." Hakan, İnstagram'dan da, "O dönem kulübümün benimle sözleşme uzatma opsiyonu vardı ve bu kullanılmazsa sözleşme geçerli olacaktı. Maalesef bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler. Altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum" dedi. FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, Hakan'ın cezasını onadı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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