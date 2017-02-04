 Caceres'in yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    'in yeni adresi belli oldu

    Caceres'in yeni adresi belli oldu
    Trabzonspor'un Türkiye'ye getirip sağlık kontrolünden geçirdiği, ancak maddi konularda anlaşamadığı Uruguaylı stoper Martin Jose , Milan ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan kulübünün, dün 5 saat süren sağlık kontrolünden olumlu rapor alan 29 yaşındaki futbolcuya bugün yarım sezonluk resmi sözleşme imzalatacağı öğrenildi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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