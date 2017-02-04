Caceres'in yeni adresi belli oldu
Trabzonspor'un Türkiye'ye getirip sağlık kontrolünden geçirdiği, ancak maddi konularda anlaşamadığı Uruguaylı stoper Martin Jose Caceres, Milan ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan kulübünün, dün 5 saat süren sağlık kontrolünden olumlu rapor alan 29 yaşındaki futbolcuya bugün yarım sezonluk resmi sözleşme imzalatacağı öğrenildi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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