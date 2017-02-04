 50 bin $’lık evlenme teklifi – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    50 bin $’lık evlenme teklifi

    50 bin $’lık evlenme teklifi

    Trabzonsporlu , altı aydır birlikte olduğu Ürün Özdemir'e 50 bin dolarlık yüzükle evlenme teklif etti.

    Özdemir, kupa maçları için verilen arayı değerlendirip soluğu İstanbul'da alan sevgilisinin önünde diz çökerek yaptığı teklifi kabul etti. Kasımpaşasporlu Aydın Yılmaz'ın baldızı olan avukat Özdemir ile Erdoğan, lig bitince evlenecek.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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