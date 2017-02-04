50 bin $’lık evlenme teklifi
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, altı aydır birlikte olduğu Ürün Özdemir'e 50 bin dolarlık yüzükle evlenme teklif etti.
Özdemir, kupa maçları için verilen arayı değerlendirip soluğu İstanbul'da alan sevgilisinin önünde diz çökerek yaptığı teklifi kabul etti. Kasımpaşasporlu Aydın Yılmaz'ın baldızı olan avukat Özdemir ile Erdoğan, lig bitince evlenecek.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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