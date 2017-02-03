Yine PFDK yine ceza
PFDK, Trabzon'a ceza kesti. Gaziantep maçında kötü ve çirkin tezahüratta bulunan Doğu Tribün Üst B, C, D, Doğu Tribün Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Üst B, C, D, E, Kuzey Kale Arkası Alt J ve Üst C, D ve VIP Silver A bloklara giriş yapan taraftarın passoligleri bir maç için bloke edildi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Yine PFDK yine ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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