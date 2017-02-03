 Yine PFDK yine ceza – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Yine yine ceza

    Yine PFDK yine ceza
    , Trabzon'a ceza kesti. Gaziantep maçında kötü ve çirkin tezahüratta bulunan Doğu Tribün Üst B, C, D, Doğu Tribün Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Üst B, C, D, E, Kuzey Kale Arkası Alt J ve Üst C, D ve VIP Silver A bloklara giriş yapan taraftarın passoligleri bir maç için bloke edildi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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