Ersun Yanal: Ligin ilk yarısında bizim kabul edebileceğimiz sonuçlar almadık Bunları değiştirmek için çalıştık ve şimdi bunların meyvelerini yeme vakti.

Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte kendilerine yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. İlk 16 maçta istemedikleri bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Yanal, "12 gol attık, 21 gol yedik. Bu Trabzonspor camiasının, taraftarının olduğu gibi bizim de kabullenemeyeceğimiz bir sonuçtu. Ancak geldiğimiz ve gittiğimiz yolda en büyük gücümüz taraftarımızın sabrıdır" diye konuştu.



GÜZEL SİNERJİ YAKALADIK

Tecrübeli hoca, tekrar yapılanmak için kulübün durumunu iyi anlamak gerektiğinin de altını çizerken, "Tarihi başarılarla dolu kulübümüzün bir takım avantajları olması elimizi güçlendiriyordu. Geçmişten kalan prestijler yüksekti ama kaybettiğimiz bir takım prestijler de vardı. Bunların yerine getirilmesi ve bir takım ortaya çıkarılması noktasında çalışmalar yapıldı. Şimdi de bunun meyvelerini alma zamanı. Kendimize yeni bir sayfa açtık ve güzel bir sinerji yakaladık" dedi.