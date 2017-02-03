Trabzonspor'dan video hakem yorumu
Trabzonspor Kulübü, video hakem uygulamasının futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunarak, "Ancak teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir." ifadesini kullandı.
"Trabzonspor Kulübü, video hakem uygulamasının futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunmaktadır. Bizim gibi neredeyse bütün kulüpler de sistemin getireceği faydaları çok iyi bilmektedir. Trabzonspor zaman zaman hakem hataları nedeniyle saha sonuçları aleyhine olsa dahi, futbolun gerçekten adil bir zemine kavuşabilmesi adına gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya sonuna kadar destek verecektir. Ancak teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir."
Açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta yaşanan bir pozisyona da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta kalecimiz Onur'un kurtardığı tartışmalı pozisyon için Trabzonspor olarak biz de 'Kasımpaşa'nın golü verilmedi' diye üzülmüştük! Ta ki piero görüntülerinde topun tamamının çizgiyi geçmediğinin tespitine kadar... Ancak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, piero görüntülerine göre 3 santimetre gol olmayan bu pozisyonu örnek göstererek 'Gol' demiş, devamında şaşırtıcı bir şekilde video hakemliği savunmuştur. Pieroda gol olmayan bir pozisyonun video hakemlik sisteminde nasıl gol olacağını da kamuoyunun takdirine sunmuştur. Öte yandan hem video hem de piero teknolojilerini birbiriyle çelişir hale getirmiştir. Aslında bu durum Türk futbolundaki asıl sorunun samimiyet eksikliği olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur."
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:20
- Beşiktaş, Tosic'i KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
ERSİN SOYKAN Tosiç değil, tam bir Spartaküs Beşiktaş'a yakışan savaşçı ,hayırlı olsun.
- Beşiktaş, Tosic'i KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
Fİşekk Bir senelik yapın bu yaştaki oyuncuların sözleşmelerini yaww , kendini kanıtlarsa yenilensin yetr yaww
- Yıldırım’a önce af sonra ceza
Toplam 8
Yorum
baki Biçareler güruhu; GS liler ADVOKAT ı gönderiyorlardı BJK lılar da AZİZ Başkanı göndereceklermiş miş.Arenanıza iyi sahip çıkın.
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