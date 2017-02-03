Trabzonspor'dan video hakem yorumu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, video hakem uygulamasının önemine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Kulübü, video hakem uygulamasının futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunmaktadır. Bizim gibi neredeyse bütün kulüpler de sistemin getireceği faydaları çok iyi bilmektedir. Trabzonspor zaman zaman hakem hataları nedeniyle saha sonuçları aleyhine olsa dahi, futbolun gerçekten adil bir zemine kavuşabilmesi adına gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya sonuna kadar destek verecektir. Ancak teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir."

Açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta yaşanan bir pozisyona da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta kalecimiz Onur'un kurtardığı tartışmalı pozisyon için Trabzonspor olarak biz de 'Kasımpaşa'nın golü verilmedi' diye üzülmüştük! Ta ki piero görüntülerinde topun tamamının çizgiyi geçmediğinin tespitine kadar... Ancak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, piero görüntülerine göre 3 santimetre gol olmayan bu pozisyonu örnek göstererek 'Gol' demiş, devamında şaşırtıcı bir şekilde video hakemliği savunmuştur. Pieroda gol olmayan bir pozisyonun video hakemlik sisteminde nasıl gol olacağını da kamuoyunun takdirine sunmuştur. Öte yandan hem video hem de piero teknolojilerini birbiriyle çelişir hale getirmiştir. Aslında bu durum Türk futbolundaki asıl sorunun samimiyet eksikliği olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur."