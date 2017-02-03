Trabzonspor’da neşeli antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve gol çalışması yapıldı. Antrenmanda tüm futbolcular yer alırken, hafta içerisinde kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle saha zemininde biriken kar üzerinde futbolcular birbirleriyle kartopu oynayıp şakalaştı. Keyifli geçen antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti.



GÜMÜŞDAĞ'A TEPKİ



Trabzonspor Kulübü, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Kasımpaşa maçında attıkları golle ilgili yaptığı yorumlara tepki gösterdi. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta kalecimiz Onur'un kurtardığı tartışmalı pozisyon için Trabzonspor olarak bizler de, (Kasımpaşa'nın golü verilmedi) diye üzülmüştük! Ta ki piero görüntülerinde topun tamamının çizgiyi geçmediğinin tespitine kadar. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı, piero görüntülerinde '3 cm gol olmayan' bu pozisyonu örnek göstererek 'gol' demiş, devamında şaşırtıcı bir şekilde video hakemliği savunmuştur. Pieroda gol olmayan bir pozisyonun video hakemlik sisteminde nasıl gol olacağını da kamuoyunun takdirine sunmuştur! Öte yandan hem video hem de piero teknolojilerini birbiriyle çelişir hale getirmiştir. Aslında bu durum Türk futbolundaki asıl sorunun samimiyet eksikliği olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur."



"ADİL FUTBOL İÇİN SONUNA KADAR DESTEK"



Açıklamada, Trabzonspor Kulübü video hakemlik sisteminin futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunduğuna dikkat çekilirken şu görüşlere yer verildi:



"Bizim gibi neredeyse bütün kulüpler de sistemin getireceği faydaları çok iyi bilmektedir. Buna en bariz örnek Kasımpaşa maçındaki pozisyonumuzdur. Trabzonspor zaman zaman hakem hataları nedeniyle saha sonuçları aleyhine olsa dahi, futbolun gerçekten adil bir zemine kavuşabilmesi adına gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya sonuna kadar destek verecektir. Ancak yukarıdaki örnek bir kere daha göstermiştir ki, teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir!"